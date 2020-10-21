Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.023,40
|930,40
|10,00
|Akiş GMYO
|4,59
|4,18
|9,81
|Türkiye Sınai Kalkınma Banksı
|1,69
|1,54
|9,74
|Ford Otosan
|97,45
|92,60
|5,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,61
|11,25
|3,20
|Aksa
|8,41
|8,16
|3,06
|Hektaş
|14,07
|13,67
|2,93
|Doğuş Otomotiv
|19,69
|19,15
|2,82
|Özak GMYO
|4,82
|4,69
|2,77
|Gübre Fabrikaları
|35,54
|34,72
|2,36
|Gözde Girişim
|6,84
|6,69
|2,24
|İş Finansal Kiralama
|4,27
|4,18
|2,15
|Vakıflar Bankası
|4,36
|4,27
|2,11
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,91
|2,09
|Borusan Mannesmann
|16,36
|16,04
|2,00
|Koza Altın
|81,25
|79,70
|1,94
|Aksa Enerji
|6,83
|6,70
|1,94
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,43
|10,26
|1,66
|GSD Holding
|2,49
|2,45
|1,63
|Zorlu Enerji
|2,78
|2,74
|1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)