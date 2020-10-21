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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:28:56 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan1.023,40930,4010,00
Akiş GMYO4,594,189,81
Türkiye Sınai Kalkınma Banksı1,691,549,74
Ford Otosan97,4592,605,24
Tümosan Motor ve Traktör11,6111,253,20
Aksa8,418,163,06
Hektaş14,0713,672,93
Doğuş Otomotiv19,6919,152,82
Özak GMYO4,824,692,77
Gübre Fabrikaları35,5434,722,36
Gözde Girişim6,846,692,24
İş Finansal Kiralama4,274,182,15
Vakıflar Bankası4,364,272,11
Emlak Konut GMYO1,951,912,09
Borusan Mannesmann16,3616,042,00
Koza Altın81,2579,701,94
Aksa Enerji6,836,701,94
İş Yatırım Menkul Değerler10,4310,261,66
GSD Holding2,492,451,63
Zorlu Enerji2,782,741,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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