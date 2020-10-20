  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:32:09 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,54 1,40 10,00
Kartonsan 930,40 845,90 9,99
Ege Endüstri 925,00 868,80 6,47
Deva Holding 23,24 22,24 4,50
Şekerbank 2,07 2,00 3,50
İş Finansal Kiralama 4,19 4,05 3,46
Halk GMYO 2,74 2,66 3,01
Karel Elektronik 19,71 19,15 2,92
Netaş Telekomünikasyon 22,18 21,58 2,78
Net Holding 3,41 3,32 2,71
Albaraka Türk 1,77 1,73 2,31
Bagfaş 19,07 18,66 2,20
Sabancı Holding 8,95 8,77 2,05
GSD Holding 2,50 2,45 2,04
İş GMYO 2,13 2,09 1,91
Şok Marketler 12,93 12,69 1,89
Alcatel Lucent Teletaş 32,10 31,52 1,84
İndeks Bilgisayar 17,75 17,45 1,72
Torunlar GMYO 4,21 4,14 1,69
Çelebi 78,95 77,70 1,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avanak Apdi Suudi modeli!
Dünya

Avanak Apdi Suudi modeli!

İsrail ile ilişkileri normalleşme sürecine giren Suudi Arabistan, Türkiye'ye düşmanca bir politika uygulamaya devam ediyor. Türk mallarını b..
Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması
Siyaset

Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'a sert sözlerle yüklenerek "Dağlık Karabağ'ın asıl ..
Müslümanlar zafer ilan etti! Fransa'nın bir kalesi daha düştü

Müslümanlar zafer ilan etti! Fransa'nın bir kalesi daha düştü
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay