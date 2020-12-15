Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|14,41
|14,85
|-2,96
|Selçuk Ecza Deposu
|16,45
|16,88
|-2,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,57
|13,91
|-2,44
|Bagfaş
|19,92
|20,40
|-2,35
|Akçansa
|15,27
|15,61
|-2,18
|Çemtaş
|15,18
|15,50
|-2,06
|Yataş
|13,17
|13,44
|-2,01
|Sasa Polyester
|19,35
|19,70
|-1,78
|Çelebi
|95,70
|97,25
|-1,59
|Odaş Elektrik
|3,95
|4,01
|-1,50
|Vestel
|21,38
|21,68
|-1,38
|Türk Telekom
|8,02
|8,12
|-1,23
|Net Holding
|3,30
|3,34
|-1,20
|Ereğli Demir Çelik
|14,11
|14,28
|-1,19
|Aygaz
|14,24
|14,40
|-1,11
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,79
|1,81
|-1,10
|Kardemir (D)
|5,37
|5,43
|-1,10
|Pegasus
|63,05
|63,75
|-1,10
|Akiş GMYO
|3,62
|3,66
|-1,09
|Gübre Fabrikaları
|48,96
|49,38
|-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)