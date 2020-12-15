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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:36:56 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş14,4114,85-2,96
Selçuk Ecza Deposu16,4516,88-2,55
Tümosan Motor ve Traktör13,5713,91-2,44
Bagfaş19,9220,40-2,35
Akçansa15,2715,61-2,18
Çemtaş15,1815,50-2,06
Yataş13,1713,44-2,01
Sasa Polyester19,3519,70-1,78
Çelebi95,7097,25-1,59
Odaş Elektrik3,954,01-1,50
Vestel21,3821,68-1,38
Türk Telekom8,028,12-1,23
Net Holding3,303,34-1,20
Ereğli Demir Çelik14,1114,28-1,19
Aygaz14,2414,40-1,11
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,791,81-1,10
Kardemir (D)5,375,43-1,10
Pegasus63,0563,75-1,10
Akiş GMYO3,623,66-1,09
Gübre Fabrikaları48,9649,38-0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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