Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,26
|7,35
|-1,22
|Alarko GMYO
|18,93
|19,15
|-1,15
|Tekfen Holding
|15,43
|15,59
|-1,03
|Bursa Çimento
|7,04
|7,11
|-0,98
|Şekerbank
|2,02
|2,04
|-0,98
|Anadolu Grubu Holding
|20,38
|20,58
|-0,97
|Tofaş Oto Fabrikası
|27,94
|28,20
|-0,92
|Ege Endüstri
|946,90
|955,60
|-0,91
|Brisa
|14,40
|14,53
|-0,89
|Deva Holding
|22,24
|22,40
|-0,71
|Mavi Giyim
|44,90
|45,22
|-0,71
|Anadolu Efes
|23,06
|23,22
|-0,69
|Pınar Et Ve Un
|24,80
|24,96
|-0,64
|Bagfaş
|19,01
|19,13
|-0,63
|Odaş Elektrik
|3,38
|3,40
|-0,59
|Selçuk Ecza Deposu
|9,79
|9,84
|-0,51
|Good-Year
|6,11
|6,14
|-0,49
|Sabancı Holding
|8,77
|8,81
|-0,45
|Çelebi
|78,10
|78,45
|-0,45
|DO-CO
|337,70
|339,10
|-0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)