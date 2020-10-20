Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,20
|11,51
|-2,69
|Kerevitaş Gıda
|7,41
|7,60
|-2,50
|Zorlu Enerji
|2,73
|2,78
|-1,80
|Odaş Elektrik
|3,42
|3,48
|-1,72
|Akiş GMYO
|3,74
|3,80
|-1,58
|Anadolu Grubu Holding
|20,34
|20,64
|-1,45
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|12,46
|-1,44
|MLP Sağlık
|18,23
|18,46
|-1,25
|Good-Year
|6,16
|6,23
|-1,12
|Mavi Giyim
|45,30
|45,80
|-1,09
|Kardemir (D)
|3,63
|3,67
|-1,09
|Aygaz
|12,18
|12,31
|-1,06
|Çemtaş
|14,80
|14,95
|-1,00
|Tekfen Holding
|15,64
|15,79
|-0,95
|Oyak Çimento
|8,45
|8,53
|-0,94
|Otokar
|160,30
|161,80
|-0,93
|Hektaş
|13,59
|13,70
|-0,80
|Yataş
|9,96
|10,04
|-0,80
|Alkim Kimya
|15,03
|15,15
|-0,79
|Anadolu Efes
|23,16
|23,34
|-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)