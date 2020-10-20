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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:33:00 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 11,20 11,51 -2,69
Kerevitaş Gıda 7,41 7,60 -2,50
Zorlu Enerji 2,73 2,78 -1,80
Odaş Elektrik 3,42 3,48 -1,72
Akiş GMYO 3,74 3,80 -1,58
Anadolu Grubu Holding 20,34 20,64 -1,45
İpek Doğal Enerji 12,28 12,46 -1,44
MLP Sağlık 18,23 18,46 -1,25
Good-Year 6,16 6,23 -1,12
Mavi Giyim 45,30 45,80 -1,09
Kardemir (D) 3,63 3,67 -1,09
Aygaz 12,18 12,31 -1,06
Çemtaş 14,80 14,95 -1,00
Tekfen Holding 15,64 15,79 -0,95
Oyak Çimento 8,45 8,53 -0,94
Otokar 160,30 161,80 -0,93
Hektaş 13,59 13,70 -0,80
Yataş 9,96 10,04 -0,80
Alkim Kimya 15,03 15,15 -0,79
Anadolu Efes 23,16 23,34 -0,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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