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Günün en ilginç hırsızlık olayı! Geriye sadece ayakları kaldı

Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan ve Yunus Tonkuş tarafından yapılan Avanak Avni'nin heykeli çalındı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:18
Günün en ilginç hırsızlık olayı! Geriye sadece ayakları kaldı

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan, Oğuz Aral'ın Avanak Avni'nin heykeli çalındı. Heykelin çalındığını fark eden belediye personeli, polisi ararken, olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu.

Avanak Avni heykeli

Yunus Tonkuş tarafından yapılan ve Karikatür Evi'nin karşısında yer alan Avanak Avni heykeli, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Gazete Kadıköy'de yer alan habere göre, heykel, kaidesinden ayrılarak parçalandı.

Polis incelemelerde bulundu.

Heykelin çalındığını fark eden belediye personeli, polisi ararken, olay yerine gelen polis de incelemelerde bulundu.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:18
  1. İstanbul
  2. Kadıköy Belediyesi
  3. Kadıköy
  4. Avanak Avni heykeli
  5. Avanak Avni

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