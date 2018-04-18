Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama! 'Ligde 5'te 5 yapabilecek tek takım Beşiktaş '

Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı iyice kızıştı… Ünlü futbol yorumcusu Güntekin Onay, nefes kesen yarışta yaşanabilecek ihtimalleri ve takımların şampiyonluk şansını değerlendirdi. İşte Onay’ın açıklamaları…

HİÇ İNANMIYORUM

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Sezonun kalanında 4 takımın oynayacağı toplam 19 maç var. Herkesin 5'er maçı ve G.Saray-Beşiktaş derbisi. Derbiyi çıkartırsak 4 takımın oynayacağı 18 maçın da 3 puanla kapanacağına hiç inanmıyorum.

DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK OLSA DA…

Bu hiç kolay bir hadise değil. Her ne kadar düğümü G.Saray-Beşiktaş derbisi çözecek gibi gözüküyorsa da ben 4 takımın oynayacağı bu 18 maçın 2 ya da 3'ünde puan kaybı yaşanacağını düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ İÇİN ÖYLE…

Öyle herkesin, her maçı kazanması konuşulduğu gibi kolay değil. G.Saray-Beşiktaş derbisi her ne kadar kilit maç gibi gözükse de bence bu Beşiktaş için öyle.

NET BİR RESİM GÖSTERİR

Beşiktaş, Malatya ve G.Saray maçlarını kazanırsa çok avantajlı olur. G.Saray da 3 deplasmana çıkacağı için Beşiktaş'ı yense dahi son haftaya kadar şampiyonluk için beklemek durumunda kalabilir. Başakşehir'in Kayseri ve Osmanlı maçlarında alacağı sonuçlar da bence derbinin sonunda bize daha net bir resim gösterecek.

GALATASARAY İLE OYNARKEN

Bir başka önemli husus da düşmemeye oynayan takımların ateş hattının içinde kalıp kalmayacağı. Mesela Akhisar, Göztepe'ye ve Malatya'ya puan kaybetmesi durumunda evinde G.Saray'la oynarken büyük bir olasılıkla küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olacak.

FİNAL HAVASINDA ÇIKAR

Aynı şeyler Antalya için de geçerli. Şayet Antalya; F.Bahçe, Trabzon ve G.Birliği deplasmanından kötü sonuçlarla çıkarsa evindeki Başakşehir maçına bir final havasında çıkacak. Çünkü son hafta Alanya'ya gidiyor. Asıl belirleyici olan da esasında diğer maçlar olabilir. Başakşehir'in kaderini biraz da bu tip maçlar belirleyecek.

EN YAKIN TAKIM BEŞİKTAŞ

Uzun lafın kısası ligdeki diğer takımların hedefleri de bir anlamda kalan maçların zorluk seviyesini belirleyecek. Herkesin bahsettiği 5'te 5'i yapmaya en yakın takım bana göre derbiyi kazanırsa Beşiktaş. Ama bu durum Beşiktaş'a yetmiyor ve şöyle bir realite de var.

YENMEK KOLAY DEĞİL

G.Saray'ı evinde yenmek hiç de kolay değil. İki hafta sonra bu düğüm derbinin sonrasında çözülmese bile bize büyük resmi gösterebilir. Ama genel fikrim şu: G.Saray, Alanya ve Beşiktaş'ı yenerse şampiyonluğa çok yaklaşır ve ipleri tamamen eline alır.

İPLER G.SARAY’IN ELİNDE

Yarışta en şanslı takım doğal olarak lider G.Saray. Çünkü ipler elinde. Ancak G.Saray'ın 3 kez deplasmana gideceğini ve içeride Beşiktaş'la oynayacağını da vurgulamak lazım. Sarı-kırmızılıların diğer maçlarını kazanıp Beşiktaş'la berabere kalması onları Kartal'ın önünde tutacak ancak Başakşehir'in 1 maçta daha puan kaybı yaşaması gerekecek.

YOLU YARILAMIŞ OLUR

Galatasaray’ın, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda siyah-beyazlılar devre dışı kalacak, bu kez Başakşehir, Cimbom'un puan kaybını bekleyecek. G.Saray, Alanya ve Beşiktaş maçlarını kazanırsa şampiyonluk yolunu yarılamış olur.

KARMAŞIK DEĞİL

Beşiktaş’ın hesabı diğerleri kadar karmaşık değil. Siyah-beyazlılar için iki çıkış yolu var. 5'te 5 yapacak ve Başakşehir'in 1 maçta puan kaybını bekleyecek. Çünkü Beşiktaş tüm maçlarını kazansa dahi Başakşehir takılmazsa şampiyon olamıyor. G.Saray'ı geçiyor ama ikili averajda Başakşehir'e üstünlük sağlayamıyor.

BERABERE BİTERSE…

Beşiktaş’ın ikinci hesabı G.Saray, Alanya'da puan kaybı yaşarsa ve derbi berabere biterse Beşiktaş yine aynı şekilde G.Saray'ı 5'te 5 yapmadan da geride bırakma şansına sahip ama yine Başakşehir'in puan kaybını beklemek zorunda.

ÜÇLÜ AVERAJ BAŞAKŞEHİR’DE

Sezon sonunda 4 takımdan 3'ü de ligi 72 puanda bitirebilir. Başakşehir bu 3 takım arasında yer alırsa diğer herhangi iki rakibinin üçlü averajda önünde kalıyor ve şampiyon oluyor. Başakşehir'in dışarıda kaldığı senaryoda ise Beşiktaş, ezeli rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'ı geçiyor.

BEKLEMEK ZORUNDA

Fenerbahçe’nin puan olarak yukarıya çok uzak gözükmemekle birlikte şampiyonluk için durumu son derece karmaşık. Çünkü sarı-lacivertliler 3 rakibini de geride bırakabilmek için en az 4 maçta puan kayıpları beklemek durumunda.

F.BAHÇE HESABI

Başakşehir'in tek beraberliği, F.Bahçe'nin tüm maçlarını kazanması halinde rakibini geçmesi için yeterli olacak ama Beşiktaş-G.Saray derbisi berabere bitse dahi F.Bahçe, G.Saray'ı geride bırakamayacak. F.Bahçe'nin aslında kalan maçlara baktığımız zaman Beşiktaş'ı geçmesi kağıt üstünde zor gözüküyor. Çünkü ikili averaj Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlılar derbide yenilirse bu kez F.Bahçe'nin G.Saray'ı geride bırakabilmesi için Cimbom'un bir maçta daha kaybetmesi veya iki kez daha berabere kalması gerekecek.

F.BAHÇE’NİN OLASILIĞI…

Sarı-lacivertlilerin bence şöyle bir ihtimali var: G.Saray, Alanya'ya yenilecek ama Beşiktaş'ı yenecek. Başakşehir en az 1 beraberlik alacak ve G.Saray bir yerde daha puan kaybedecek. F.Bahçe'nin olasılığı bu.

DÖRTLÜ AVERAJ

G.Saray'ın kalan 5 maçta 1 yenilgi alması (Beşiktaş mağlubiyeti) ve diğer maçlarını kazanması halinde 72 puana ulaşıyor. F.Bahçe tüm maçlarını kazanırsa Beşiktaş ve Başakşehir de 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 72'yi buluyor. Bu durumda 4'lü averaja bakılacak. Yani 4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardan bir puan cetveli. Bu durumda Başakşehir 10, Beşiktaş 10, F.Bahçe 8, G.Saray 5 puan oluyor.

BAŞAKŞEHİR AVANTAJLI

Başakşehir 5'te 5 yapabilirse ciddi bir avantaja sahip. Çünkü G.Saray ve Beşiktaş'ın ikisinin birden 5'te 5 yapma şansı yok. Ama herhangi bir puan kaybında F.Bahçe'nin de ikili averajda gerisinde olduğu için şansı çok azalır.

BEŞİKTAŞ 4. OLABİLİR

Galatasaray-Beşiktaş maçı berabere biter ve 2 ekip diğer maçlarını kazanırsa, F.Bahçe 5'te 5 yapıp Başakşehir 1 beraberlik alırsa G.Saray 73, Beşiktaş-F.Bahçe-Başakşehir 72 puan oluyor. Üçlü averajda da Beşiktaş 4. bitiriyor.