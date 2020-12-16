Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 608 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 694 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 669 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 622 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 608 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 694 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,88 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,88 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,34 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 217 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 131 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.