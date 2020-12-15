  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-12-15 09:35:06 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 413 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 17 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 267 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 413 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 30 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,61 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,93 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 858 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 369 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım
Gündem

'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım

Karşısındaki kadın muhabire aldırmadan koronavirüs gibi bir konuyu bile cinselliğe bağlayarak insanlara korku vermeye çalışan "Ordinaryus Pr..
Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak
Gündem

Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak

ABD'nin açıkladığı CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Müstafi Tümamiral ve Bahçe..
Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum
Gündem

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum

Kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan bir kez daha vatandaşa TL çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızdan birikimler..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay