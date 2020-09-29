Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 838 bin 67 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 149 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 357 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 286 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.



Günlük bazda dün 838 bin 67 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 149 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada yüzde 32,40 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,87 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,51 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.



Öte yandan dün 689 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 607 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.



