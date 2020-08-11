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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:19:04 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 953 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 410 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 927 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 589 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 905 bin 953 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 410 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,61 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,08 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 18,33 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 447 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 991 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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