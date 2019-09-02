Günlerdir konuşulan Fernandes imzayı attı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Manuel Fernandes’in yeni takımı belli oldu.

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes'in yeni takımı belli oldu. Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferv olacağı iddia edilen Portekizli orta saha, Rusya'da kaldı. 33 yaşındaki futbolcu Krasnodar ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fernandes Rus ekibinden yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak Krasnodar için sağlık kontrollerinden geçen Manuel Fernandes, resmi sözleşmeyi imzaladı.

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