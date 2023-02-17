Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı!

Günlerdir göçük altında olan 19 yaşındaki Taha Duymaz ve kardeşinin enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı. Haberi bir süredir Hatay'da olan Duymaz'ın arkadaşı Ragip Narin paylaştı.

Hatay'da halasının evinden büyük depreme yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber geldi.

Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşinin enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın vefat haberini yakın arkadaşı Ragip Narin paylaştı. "Başımız sağ olsun" paylaşımı yapan Narin günlerdir enkaz çalışmalarını takip ediyordu.

Fenomen Dilan Polat da açıklamasında "Zeynep abla aramış cenazelerini görmüş kız kardeşinin yanında da Umut varmış yanında da Taha'yı görmüş... Teker teker cenazeleri çıkarıyorlar. Başımız sağ olsun" dedi.

Ragıb Narin sabah yaptığı paylaşımda da "Buradaki yetkililer enkazın Hatay'ın en riskli 3. enkazı olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken kardeşi doğum günü diye Taha'yı çağırıyor. Eniştesi 'gitme akşam akşam' derken Taha 'kalbim sıkışıyor kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum' diyor. Halaları giriş katı olduğu için evi 3 defa kilitliyorlarmış. Bunların hepsi tesadüf mü yoksa yazılmış mı bazı şeyler?" demişti.