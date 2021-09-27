Günlerdir aç ve susuz bekletiliyorlardı! İstanbul'da operasyon

İstanbul-Esenyurt'ta, Pakistan uyruklu bir kişinin fidye için kaçırıldığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda kaçırıldığı iddia edilen kişi ile birilikte evde zorla tutuldukları belirlenen 13 Pakistanlı kurtarıldı.

Olay, 20 Eylül Pazartesi günü Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde yaşandı. Esenyurt İle Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pakistan uyruklu M.B.A.'nın fidye için kaçırıldığı ihbarını alınca harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda Pakistanlı M.B.A.'nın, M.T. ile M.R. isimli kişilerce kaçırıldığı ve aynı mahallede bulunan bir adreste tutulduğu belirlendi. Polis ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

13 kişi daha kurtarıldı

Adrese operasyon yapan polis ekipleri, M.B.A. ile beraber 13 Pakistanlıyı zorla tutuldukları evden kurtardı. 2 şüphelinin Pakistanlıları fidye amaçlı kaçırdığı öğrenildi. Polis ekipleri M.T. ile M.R.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.