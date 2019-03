Güngören Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi ABD Houston yolunda

Emoner Robotics takımındaki hayallerinin peşinden giden geleceğin 19 genç mühendis ve bilim insanı; hayallerinin ilk adımı olan robotu yapmak için boş bir odayı atölyeye çevirdi. Gençler derslerinden arta kalan vakitleri başta olmak üzere yarıyıl tatillerini ve hafta sonlarını da bu atölyede geçiriyor. Bunun yanı sıra çevrelerinden aldıkları sponsorluklar ile 6000 dolar olan yarışmaya katılım ücretini ve diğer masrafları karşıladılar, mentörlerinden aldıkları destekler ile çalışmalarını sürdürmektedirler. Bütün bu düzenli çalışmalarının sonucunda yaptıkları robot ile 05 - 07 Mart 2019 tarihlerinde Ülker Sports Arena'da gerçekleşen First Robotics Competition’da okullarını büyük bir gurur ve başarı ile temsil ettiler. 2019 Frc Basphorus Regional Etabı “En Yüksek Puan Toplayan Çaylak Takım’ Dünyanın en büyük ve prestijli robot yarışması olarak tanımlanan FRC yarışmasının Bosphorus Regional etabında EMONER Robotics #7840 takımı yarışmaya katılan 33 yerli ve yabancı tecrübeli takım içeresinde rakiplerini geride bıraktı.

Eleme turlarında 4.sıraya yerleşen EMONER Robotics #7840 finale kadar yükselip turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Yarışma sonunda ‘En Yüksek Puan Toplayan Çaylak Takım’ ödülü ve ‘Finalist Takım’ ödülünü almaya hak kazandı. Turnuva sonunda aldığı bu ödüller sayesinde ABD'nin Houston şehrinde yapılacak olan ve sadece şampiyonların davet edildiği ‘FIRST Championship’ şampiyonasına katılıp ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Okul Müdürü Remzi İLHAN, amaçlarının bilim ve teknolojide dünyaya ışık saçacak insanlar yetiştirmek olduğunu söyleyerek öğrenci ve öğretmenlerini kutladı.

Şu sıralarda Güngören Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi EMONER Robotics #7840 takımı okullarını, ilçelerini ve ülkemizi başarıyla temsil edebilmek için maddi destek sağlayacak sponsor arayışlarını sürdürüyor.

First Robotcs Competition Nedir?



FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) 1989 yılında Dean Kamen tarafından kurulmuştur. FIRST Vakfı bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında geliştirmeyi amaçlıyor ve bunun yanında gençlerin pratik zekâsını geliştirerek onlara bu alanda geniş imkânlar tanıyor. FIRST Vakfı’nın kurmuş olduğu bu yarışma, katılan gençlerin kendilerini bu alanda geliştirmelerini, liderliğini, yardımlaşmayı ve takım çalışmasını öğrenmelerini sağlıyor. Bunun yanında FIRST programlarına katılmış, yükseköğrenimlerini bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarında devam ettiren öğrencilere burs imkânı sağlıyor. FRC, FIRST Vakfı bünyesinde doğmuş bir yarışmadır. Bu uluslararası yarışma gençlere rekabet yerine yardımlaşmayı öğretmeyi amaçlıyor.