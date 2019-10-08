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Güney Kıbrıs, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını İsrail İHA'sıyla takip edecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin büyük bir kararlılıkla Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarını gözlemlemek için destekçisi siyonist İsrail'den insansız hava aracı (İHA) satın aldı.

08 Ekim 2019 Salı 15:40
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını İsrail İHA'sıyla takip edecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini gözlemlemek amacıyla işgal devleti İsrail'den dört adet insansız hava aracı satın aldı.

İsrailli Aeronautics firmasının ürettiği İHA'larla, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki doğal gaz arama faaliyetlerini gözlemlemek için kullanılacağı belirtildi.

Firma, müşteri gizliliğini gerekçe göstererek satışa ilişkin bilgi vermezken, yerel basın İHA'ların toplam fiyatının 13 milyon euro olduğunu yazdı.

Rumlar tutuştu

Miktarın teyidi halinde Güney Kıbrıs ilk kez bu meblağda hava aracı satın almış olacak.

Kıbrıs Rum hükümetinin, hidrokarbon arama lisansı verdiği alanlara Türkiye'nin sondaj gemisi yollaması Rumları tutuşturmuştu.

Türkiye, adanın güneyine petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürürken, Rum yönetimi bu bölgeler için arama hakkının İtalyan ve Fransız şirketlerine verildiğini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 15:40
  1. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  2. sondaj faaliyetleri
  3. Kıbrıs Cumhuriyeti
  4. Münhasır Ekonomik Bölgesi
  5. doğal gaz arama faaliyetleri
  6. Güney Kıbrıs

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