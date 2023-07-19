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Gündem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye’den ne istiyor?
Gündem

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye’den ne istiyor?

Yeniakit Publisher
2023-07-19 10:47:00 -
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye’den ne istiyor?

Adada federal bir çözüm isteyen Rum kesimi, Türkiye ile AB arasındaki diyaloğu 'fırsat penceresi' olarak görüyor. Hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), adada iki devletli çözüm yaklaşımını benimsiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise federasyon seçeneği ısrarını sürdürüyor.

Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir diyalog süreci başlatıldı.

Rum kesiminin gözü federal çözümde

İngiltere basınından The Guardian gazetesi, böyle bir dönemde GKRY'nin Türkiye ile barış görüşmelerini canlandırmak ve federal bir çözüm bulmak istediğini yazdı.

Ankara'nın son dönemde AB ile ilişkilere verdiği önemin, Kıbrıs meselesine dair diplomatik süreci yeniden başlatmak için bir "fırsat penceresi" olarak görüldüğü kaydedildi.

'Türkiye AB ile yakınlaşıyor, bu bir fırsat olabilir' yorumu
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Haberde, "Türkiye'nin son dönemde özellikle vizesiz seyahat ve Gümrük Birliği olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerini müzakere etmeye yönelik ilgisi nedeniyle küçük bir diplomatik fırsat penceresi açılmış olabilir." ifadesi kullanıldı.

Brüksel'in özel elçi atamasını istiyorlar

Bu konuda GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos'un süreci yeniden başlatmayı umduğu aktarıldı ve şöyle denildi:

 

(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, Kuzey'de yeni bir havalimanı açmak için perşembe günü adayı ziyaret edecek.

BM, Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili müzakerelerde nihai yer olmaya devam edecek olsa da, diplomatlar AB'den çözüm arama yetkisine sahip özel elçi atamasını istiyor.

KKTC'nin 'iki devlet, iki halk' vurgusu

Diğer taraftan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, adanın birleştirilmesine karşı çıktığı ve Kıbrıs'ın kuzeyinin bağımsız bir ülke olarak tanınmasını istediği hatırlatması yapıldı.

Tatar, Guardian'a bu yılın başlarında "adada iki devlet ve iki halk" olduğunu ve adayı yeniden birleştirerek "saati tersine çevirmenin kesinlikle imkansız" olacağını söylemişti.

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