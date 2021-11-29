Güney Afrikalılar, YYE ile Türkçe öğreniyor

Enstitünün Güney Afrikalı kursiyerleri, Türk kültürüyle tanışma ve Türkçe öğrenmeye başlama süreçlerini, anlattı. YEE’nin dünya çapında en yaşlı Türkçe kursu öğrencisi olan Cyntia Gatter (79), yıllar önce katıldığı bir Türk fuarında tanıştığı insanlardan çok etkilenerek, Türkçe öğrenmeye karar verdiğini belirtti. Gatter, Güney Afrika’ya dil eğitimine gelen Türk öğrencilere İngilizce öğretirken, onlar sayesinde kendisinin de Türkçe öğrenmeye başladığını kaydetti. Kursun en genç öğrencilerinden Zivha Beharie (17) ise Türkçe öğrenmeye, “Türkiye seyahati” sonrasında karar verdiğini söyledi. Türkçeyi öğrenmesindeki ana motivasyonun Türkiye’de üniversite eğitimi almak olduğunu belirten Beharie, “Hedefim İstanbul Üniversitesi ya da Ankara Üniversitesinde okuyabilmek” açıklamasında bulundu.