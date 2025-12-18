Güney Afrika'dan İsrail'e rekor seviyede kömür ihracatı!

Güney Afrika, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'i kınamasına rağmen bu ülkeye kömür sevkiyatını artırarak sürdürüyor.

Reuters'in Salı günü emtia takip şirketlerinin verilerine dayandırdığı haberine göre, Kolombiya'nın İsrail'e kömür sevkiyatını yasaklama kararının ardından Güney Afrika İsrail'e kömür ihracatını artırıyor.

Reuters'in haberine göre Güney Afrika'nın İsrail'e kömür ihracatı Kasım ayına kadarki üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 87 oranında arttı.

Sevkiyatlar, Kasım ayı sonunda sıfıra inen Kolombiya'dan kömür ihracatındaki düşüşün yarattığı boşluğu doldurdu.

Güney Afrika Gelir İdaresi'nin resmi verilerine göre, İsrail'e yapılan kömür ihracatı Şubat 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmeye hazırlanıyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkenin İsrail'e kömür ihracatının Haziran 2024'te durdurulacağını açıklamıştı.

O tarihte Petro, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırısını durdurma kararına uyana kadar İsrail'e kömür sevkiyatının askıya alınacağını söylemişti.

Reuters tarafından incelenen verilere göre Kolombiya 2025 yılında da İsrail'e kömür göndermeye devam edecek ve İsrail'in bu yılki iki milyon tonluk kömür ithalatının yaklaşık yüzde 42'sini karşılayacaktı. Ancak yaz sonunda Petro yasağı iki katına çıkardı ve uzun vadeli tedarik anlaşmalarının yapılmasını engelledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı 7 Ekim 2023'te, Hamas öncülüğünde İsrail'in güneyine yönelik gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonunun ardından patlak vermişti.

İsrail'in verdiği şiddetli karşılık o tarihten bugüne kadar Gazze Şeridi'nde yaklaşık 71.000 kişinin ölümüne neden oldu. ABD, Mısır ve Katar Ekim ayında bir ateşkese aracılık etti ancak İsrail'in ihlalleri en az 393 Filistinlinin daha ölümüne neden oldu.

İsrail'in savaşı Birleşmiş Milletler, dünya liderleri ve insan hakları örgütleri tarafından soykırım olarak kabul edildi.

Güney Afrika, Aralık 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını soykırım olarak nitelendiren ilk ülkelerden biri oldu. Davasını UAD'ye taşıdı.

Neredeyse iki yıl olmasına karşın UAD davayı hala görüşüyor ve yakın zamanda bir karar çıkması da beklenmiyor.

Güney Afrika'nın İsrail'i kınamış olması, bu ülkeyle ticaretini kesmesi anlamına gelmiyor.

Kpler verilerine göre, Güney Afrika'nın İsrail kömür pazarındaki payı 2024 seviyesinden üç kattan fazla artarak yüzde 55'e ulaşacak.

Güney Afrika, kınamasına rağmen İsrail'e kömür gibi yakıtları tedarik eden tek ülke değil.

Oil Change International tarafından Kasım ayında yayınlanan bir rapora göre 25 ülke Gazze'deki soykırım boyunca İsrail'e ham petrol ve rafine edilmiş petrol tedarik etti.

Azerbaycan, Türkiye üzerinden (Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aracılığıyla) aktardığı ham petrol ile İsrail'in en büyük petrol tedarikçisi konumunda.

Türkiye İsrail'i kınadığı dönemde dahi petrol akışına izin vermeyi sürdürdü.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye

