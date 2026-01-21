Güney Afrika’da iki ayrı silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Şehir merkezinin doğusunda yer alan Ndabeni semtinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu olayın hemen ardından kentin bir diğer noktası olan Kensington semtindeki Maitland Mezarlığı yakınlarında ikinci bir saldırı gerçekleştirildi.

Batı Cape Polis Sözcüsü Andre Traut, mezarlık yakınındaki bu saldırıda da 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Polis yetkilileri, her iki saldırının da nedeninin henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

SAAT BAŞI ORTALAMA 3 CİNAYET İŞLENİYOR

Dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Güney Afrika'da resmi veriler kan donduran bir tabloyu ortaya koyuyor.

2023 ve 2024 yıllarına ait istatistiklere göre ülkede her saat başı ortalama 3 kişi cinayet sonucu yaşamını yitiriyor.

Polis teşkilatının verilerine göre, şiddet sarmalının her geçen gün büyüdüğü ülkede 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 17 binden fazla cinayet vakası kayıtlara geçti.

ASAYİŞ TAMAMEN ÇÖKMÜŞ DURUMDA

Ülkedeki suç dalgası sadece cinayetlerle de sınırlı değil. 2025’in aynı 9 aylık döneminde 95 bine yakın silahlı soygun, 37 binden fazla cinsel saldırı ve 14 binden fazla araç gaspı olayı yaşandı.

Güvenlik zafiyetinin en net göstergesi ise adam kaçırma vakalarındaki artış oldu; ülkede günde ortalama 50 kişinin kaçırıldığı belirtiliyor.

Cape Town’daki son infazlar, kamu güvenliğinin adeta çöktüğü ülkede yaşanan şiddet olaylarının sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.