  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partili vekil taşı gediğine koydu: Kaçacak delik arıyorlar! Akit, manşetlerine taşımıştı! MİT TIR’ları ihanetinin üzerinden 12 yıl geçti Gültekin’in ‘Şatobriyan’ keyfi canlı yayını gerdi: Sinan Burhan ile aralarında et fiyatları tartışması DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek Suriye ordusundan adım adım temizlik: Sırrin de kurtarıldı! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son noktayı koydu Çözüm Filistin Devleti Bahçeli’nin 'temizlenmeli' sözü DEM’lileri delirtti: Sen kuru temizlemeci misin? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüşecek Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli
Dünya Güney Afrika’da iki ayrı silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Güney Afrika’da iki ayrı silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güney Afrika’da iki ayrı silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika’nın Cape Town kentinde düzenlenen iki farklı silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı; ülkede saat başı ortalama 3 cinayet işleniyor.

Şehir merkezinin doğusunda yer alan Ndabeni semtinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu olayın hemen ardından kentin bir diğer noktası olan Kensington semtindeki Maitland Mezarlığı yakınlarında ikinci bir saldırı gerçekleştirildi.

Batı Cape Polis Sözcüsü Andre Traut, mezarlık yakınındaki bu saldırıda da 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Polis yetkilileri, her iki saldırının da nedeninin henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

SAAT BAŞI ORTALAMA 3 CİNAYET İŞLENİYOR

Dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Güney Afrika'da resmi veriler kan donduran bir tabloyu ortaya koyuyor.

2023 ve 2024 yıllarına ait istatistiklere göre ülkede her saat başı ortalama 3 kişi cinayet sonucu yaşamını yitiriyor.

Polis teşkilatının verilerine göre, şiddet sarmalının her geçen gün büyüdüğü ülkede 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 17 binden fazla cinayet vakası kayıtlara geçti.

ASAYİŞ TAMAMEN ÇÖKMÜŞ DURUMDA

Ülkedeki suç dalgası sadece cinayetlerle de sınırlı değil. 2025’in aynı 9 aylık döneminde 95 bine yakın silahlı soygun, 37 binden fazla cinsel saldırı ve 14 binden fazla araç gaspı olayı yaşandı.

Güvenlik zafiyetinin en net göstergesi ise adam kaçırma vakalarındaki artış oldu; ülkede günde ortalama 50 kişinin kaçırıldığı belirtiliyor.

Cape Town’daki son infazlar, kamu güvenliğinin adeta çöktüğü ülkede yaşanan şiddet olaylarının sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.

Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara
Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara

Gündem

Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Güney Afrika'dan İngiltere'ye "direniş" selamı! Filistinli aktivistler için Cape Town sokakları ayağa kalktı: Bir yıldır hapisteler, açlık greviyle dünyaya haykırıyorlar!
Güney Afrika'dan İngiltere'ye "direniş" selamı! Filistinli aktivistler için Cape Town sokakları ayağa kalktı: Bir yıldır hapisteler, açlık greviyle dünyaya haykırıyorlar!

Gündem

Güney Afrika'dan İngiltere'ye "direniş" selamı! Filistinli aktivistler için Cape Town sokakları ayağa kalktı: Bir yıldır hapisteler, açlık greviyle dünyaya haykırıyorlar!

Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!
Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!

Gündem

Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!

Safari için Afrika’ya giden Türk milyarder çatışmanın ortasında kaldı canından oldu!
Safari için Afrika’ya giden Türk milyarder çatışmanın ortasında kaldı canından oldu!

Dünya

Safari için Afrika’ya giden Türk milyarder çatışmanın ortasında kaldı canından oldu!

Güney Afrika’da sel felaketi: Üç ülkede can kaybı 100’ü aştı
Güney Afrika’da sel felaketi: Üç ülkede can kaybı 100’ü aştı

Gündem

Güney Afrika’da sel felaketi: Üç ülkede can kaybı 100’ü aştı

Güney Afrika’da katliam gibi kaza: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 14 çocuk can verdi!
Güney Afrika’da katliam gibi kaza: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 14 çocuk can verdi!

Dünya

Güney Afrika’da katliam gibi kaza: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 14 çocuk can verdi!

Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!
Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!

Dünya

Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23