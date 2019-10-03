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Güney Afrika'da aslan kemiği kaçakçısı yakalandı

Son yıllarda Asya ülkelerine yapılan aslan kemiği kaçakçılığının merkezi Güney Afrika'da, 12 kutu aslan kemiğini ülke dışına kaçırmaya çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:31
Güney Afrika'da aslan kemiği kaçakçısı yakalandı

Güney Afrika'dan SABC kanalının haberine göre, istihbarat birimleri, ülkenin Tambo Uluslararası Havalimanı'nda kargo yoluyla 12 kutu aslan kemiğini Malezya'ya göndermeye çalışan 34 yaşındaki kaçakçıyı yakaladı.

Kaplan kemiklerinin ilaç yapımında kullanıldığı Asya ülkelerinde aslan kemiklerini, kaplan kemiği gibi satan kaçakçılar, son yıllarda özellikle Afrika'nın güneyindeki ülkelerde, doğal yaşama tehdit oluşturmaya başladı.

Çin hükümetinin geçen yıl ilaç yapımında kaplan kemiği ve gergedan boynuzu kullanımı yasağını kaldırması tepkilere yol açmış, karar, tepkiler üzerine geri çekilmişti.

Afrika Vahşi Yaşam Vakfının verilerine göre, son 20 yılda Afrika'da aslan nüfusu yaklaşık yüzde 43 azaldı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:31
  1. Güney Afrika
  2. SABC kanalı
  3. Afrika Vahşi Yaşam Vakfı
  4. kemik
  5. aslan

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