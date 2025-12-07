Güney Afrika, Filistinlilerin istismarını engellemek için 90 günlük vize muafiyetini kaldırdı

Güney Afrika İçişleri Bakanı Leon Schreiber, geçtiğimiz ay özel bir uçakla ülkeye giriş yapan 153 Filistinli yolcuya ilişkin başlatılan soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Soruşturma, ulusal istihbarat birimlerinin tavsiyeleri doğrultusunda, vize muafiyetinin amacına uygun kullanılmadığını ortaya koydu.

İSRAİLLİ AKTÖRLERİN 'GÖNÜLLÜ GÖÇ' SUİSTİMALİ

Bakan Schreiber, soruşturma neticesinde İsrailli aktörlerin, Gazze Şeridi sakinlerinin sözde ‘gönüllü göçü’ çabaları kapsamında, Güney Afrika'nın Filistinlilere tanıdığı 90 günlük vize muafiyetini kasıtlı ve sistematik biçimde suistimal ettiğini belirtti.

Söz konusu uçuşlara dair tespit edilen bulgular şunlar:

Uçuşların yolcular tarafından değil, aracı kişiler tarafından organize edildiği .

Birçok yolcunun Güney Afrika'ya tek yönlü bilet taşıdığı.

Yolcuların bagaj getirmedikleri, yanlarında yalnızca dolar kuru ile temel ihtiyaç malzemeleri bulundurdukları.

Yolcuların çoğunun çıkış teyidinin ve konaklama bilgilerinin bulunmadığı.

Bakan, tüm bu bulguların, muafiyetin amacına uygun olmayan gerekçelerle dış aktörler tarafından açık biçimde suistimal edildiğini gösterdiğini ve organizatörlerin yolcuları ülkeye varışlarında çaresiz bırakmak niyetiyle hareket ettiğini söyledi. Schreiber, yaşananların "yolcuların bizzat istismar edilmesi" anlamına geldiğini ifade etti.

VİZE MUAFİYETİ UYGULAMASI KALDIRILDI

Bakan Leon Schreiber, daha fazla Filistinlinin bu tarz suistimallere karşı mağdur olmaması için 90 günlük vize muafiyetinin kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Schreiber, "Muafiyet uygulamasını geri çekmek, gelecekte benzeri durumların yaşanmasını engellemenin en etkili yolu olmanın yanı sıra gerçekten ziyaret için ülkemize gelen Filistinlilerin istismar edilmeden güvenli seyahat etmesini sağlayacaktır" dedi.

Olayın geçmişi, 14 Kasım'da 153 Filistinli yolcunun özel uçakla ülkeye gelmesiyle başlamış, yolcuların pasaportlarında İsrail çıkış damgası olmaması ve dönüş bileti/konaklama bilgisi ibraz edememeleri nedeniyle uzun süre sorgulanmalarına yol açmıştı.