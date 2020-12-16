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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 873 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 873 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 00:07:43 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 873 bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 873 bin 679'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 661'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 552 artışla 873 bin 679'a ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 920 bin 574 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 764 bin 977'si iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti.

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