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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 785 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 785 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-29 00:17:46 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 785 bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 785 bin 139'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 439'a çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 198 artışla 785 bin 139'a ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 385 binden fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 723 bin 347'sı iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 160 bini geçti.


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