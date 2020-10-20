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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 705 bini aştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 705 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 02:05:06 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 705 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1461 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 705 bin 254'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 21 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 492 olduğu ülkede vaka sayısı 1461 artışla 705 bin 254'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 565 bin 980 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 635 bin 257'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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