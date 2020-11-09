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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler 20 bine yaklaştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler 20 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:07:19 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler 20 bine yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 19 bin 845'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 36 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölü sayısı 19 bin 845'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1247 artışla 738 bin 525'e yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 993 bin testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 680 bin 726'sı iyileşti.

En fazla ölümlü vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka tespiti ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada halkı ikinci dalgaya karşı uyararak, "Ekonomiyi yeniden inşa etmek ve bu krizi arkamızda bırakmak istiyorsak sağlık tedbirlerine uymalıyız." ifadesini kullandı.

Kıta genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 899 bin vaka tespit edildi.

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