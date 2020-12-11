  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güneş Sistemi'nde "çekimsel otoban" ağı keşfedildi
Aktüel

Güneş Sistemi'nde "çekimsel otoban" ağı keşfedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:05:43 -
Güneş Sistemi'nde "çekimsel otoban" ağı keşfedildi

ANKARA (AA) - Güneş Sistemi'nde gelecekte uzay yolculuğunu hızlandırabilecek bir "çekimsel otoban" ağı keşfedildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Güneş Sistemi'nde milyonlarca gök cisminin yörüngelerini inceleyen ve birbirleriyle etkileşimlerini hesap eden California Üniversitesinden gökbilimcilerin bulguları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Uzaydaki "otobanlar", Güneş Sistemi'nde çekimsel etkileşimlerin meydana getirdiği, birbirleriyle bağlantılı kavisleri içeren, gözle görünmeyen yapılar araştırılırken keşfedildi.

Gökbilimciler, bu kavislerin birbirlerine nasıl bağlandığını anlamak için kuyruklu yıldız, uydu ve gezegenler dahil milyonlarca cismin yörüngelerini inceledi.

Keşfedilen "otobanların", cisimlerin yerlerini, uzayda yüz binlerce ya da milyonlarca yılın aksine onlarca sene içinde değiştirebildiği kaydedildi.

Bu kavislerin en açık örneğinin, nesnelere şiddetli çekim gücü uygulayan Jüpiter ile bağlantılı kavis ağı olduğu ifade edildi.

"Süper otoban" ağının, örneğin Jüpiter ile Neptün arasında yolculuğun 10 küsur yılda yapılması gibi uzayda çok daha hızlı yolculuğa imkan tanıyabileceğine işaret edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
İran'dan skandal Türkiye kararı
Dünya

İran'dan skandal Türkiye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti. İran, Türkiye'nin Tahran büy..
Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor
Ekonomi

Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor

Milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran yapılandırma, iş dünyasının üzerindeki yükü hafifletecek. Devlete olan borçlarını yapılandırıp peş..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay