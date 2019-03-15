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Güneş geldi, A Milli Takım’ın yaşı yükseldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrolarını açıkladı.

15 Mart 2019 Cuma 15:34
Güneş geldi, A Milli Takım’ın yaşı yükseldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrolarını açıkladı. Lucescu döneminde 26.7 yaş ortalaması olan ay-yıldızlı ekibin Güneş’in gelmesiyle yaş ortalaması 26.53’e yükseldi.


A Milli Futbol Takımı’nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart’ta Eskişehir’de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Şenol Güneş tarafından belirlen ve 28 oyuncunun davet edildiği kadrodaki futbolcuların yaş toplamı 743 oldu. Böylece ay-yıldızlı ekibin yaş ortalaması 26.53’e yükseldi.


Şenol Güneş’ten önce görevde bulunan ve aday kadro tercihleri ile çok tartışılan Mircea Lucescu’nun, 17 Kasım’da İsveç ile oynanan Uluslar Ligi mücadelesi ile 20 Kasım’da Ukrayna ile oynanan dostluk maçlarına davet ettiği 26 oyuncunun yaş ortalaması ise 26.07 idi.



En yaşlısı Emre Belözoğlu, en genci ise Ozan Kabak


Şenol Güneş’in Milli Takım’a davet ettiği aday kadroda en tecrübeli isim M. Başakşehir’de top koşturan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu oldu. Takımın en geç ismi ise devre arasında Galatasaray’dan Almanya’nın Stuttgart ekibine transfer olan 19 yaşındaki Ozan Kabak olması dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:34
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