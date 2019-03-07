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Güneş Enerjisi Santrali Projesi’nde sözleşme imzalandı

Taşköprü Belediyesi, hazırladığı Güneş Enerjisi Santrali Projesiyle kendi elektriğini üretecek.

07 Mart 2019 Perşembe 15:27
Güneş Enerjisi Santrali Projesi’nde sözleşme imzalandı

Taşköprü Belediyesi, hazırladığı Güneş Enerjisi Santrali Projesiyle kendi elektriğini üretecek.

 

Taşköprü Belediyesi, son dönemde büyük ilgi gören ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata entegre etmek ve belediyenin enerji tüketiminin tamamını Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile karşılayacak.

 

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Bu kapsamda mülkiyeti Taşköprü Belediyesi’ne ait Gizlice Mahallesi’nde bulunan ve marjinal tarım arazisi olan, 15.800 metrekare alanda kurulması planlanan, başvurulan tarih itibari ile belediyenin toplam kurulu gücüne denk 790 kW güce sahip, yaklaşık 4 milyon TL maliyeti olan ve 6 yılda kendini amorti edeceğini öngördüğümüz Güneş Enerjisi Santrali Projesi için gerekli başvuruları yaptık ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’den çağrı mektubu aldık. Teklifler değerlendirilerek uygun olan firmaya proje çizimi için sözleşme yapıldı ve önümüzdeki günlerde proje görseli de elimize ulaşacak” dedi.

 

Uzun zamandır gündemlerinde olan Gökırmak üzerine lastik set bent yaparak 3 metre yüksekliğinde gölet oluşturacaklarını ve bu sayede elektrik üreteceklerini belirten Başkan Arslan, “Aynı zamanda Gökırmak üzerine tarihi sandallar konularak sahil parkıyla birlikte eşine ender rastlanan prestijli bir sosyal yaşam alanı oluşturacağız. Bu projemizi de geçtiğimiz yıllarda Dünya Bankası ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na gerekli girişimleri yaptık. Önümüzdeki süreçte de ilçemiz turizmi ve yaşanılırlığı açısından önem arz eden bu projeyi hayata geçirmek için hibe girişimlerimiz devam etmekte” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:27
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