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Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk,“Hedeflerinde bir NATO DARBESİ mi var, evet…” başlıklı yazısında gündemi sarsacak ifadelerde bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:25
Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, “Hedeflerinde bir NATO DARBESİ mi var, evet…” başlıklı yazısında, TÜSİAD'ın eski başkanı Erol Bilecik'in veda konuşmasına ve ABD ile Avrupa'dan gelen mesajlara dikkat çekti.

Zentürk yazısında şunları ifade etti:

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pentagon’da ‘kadim müttefike gösterilen ihtimamla’ karşılandılar. Suriye ağırlıklı bir müzakere olduğu ifade ediliyor.

Suriye meselesini, öyle-böyle hallederiz, zorluklar zaman alır, Orgeneral Güler’in yerinde olsam, muhatabım, Orgeneral Joseph Dunford’a, tek cümle söylerdim: Elini, komuta ettiğim ordunun içinden çek!..

Çünkü durum açıktır.

FETÖMETRE ve ankesörlü telefon soruşturmaları emperyalistin beklemediği darbeler oldu, izliyorsunuz, her gün yüzlerce CIA bağlantılı asker tutuklanıyor bu ülkede.”

“Bu burjuvazi ile yürüyemeyiz"

Zentürk yazısın şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz’un üniformalı hainlerinden Erkan Öktem, dönemin TEM Daire Başkanı Aslan’ı başından vurmuş, koruması Gülhan’ı şehit etmiş, silahı tutukluluk yaptığı için Jandarma Alb. Güven Şağban’ı öldürememişti, mahkemede ‘masumum, o gün odamdan çıkmadım’ diyor, niye, çünkü Amerika hepsine emir vermiş: Sonuna kadar inkar ile direnin, az kaldı, sizi kurtaracağız.

Nasıl kurtaracak? Bu millet FETÖ markalı yeni bir saldırıda eline geçirdiğine mahkeme salonu göstermeyeceğine göre, demek, farklı bir plan var…

Bu burjuvazi ile yürüyemeyiz…

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini onayladığı gün (20 Şubat), TÜSİAD eski Başkanı Erol Bilecik 49.Genel Kurul konuşmasında şöyle diyordu: ‘Güçlüyüz’ demekle ‘güçlü ülke’ olunmuyor! Ülkeleri güçlü yapan; özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıdır (…) Dış politikadaki kördüğümü çözmek için bu, bizim en büyük gücümüzdür. ‘Orta Doğululaşan’ bir Türkiye’nin Batı’da hiçbir ağırlığı olamaz.

Benzer konuşmayı, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da yaptı, çok da alkış aldı.

Ama, TÜSİAD, Almanya ve Yunanistan başta AB ülkelerinin neden FETÖ’cü darbecileri koruyup kolladıklarını, sormuyor…

Pensilvanya’daki elebaşının mevcut statüsünü Washington’da lobi yapsa, sorgulasa belki sonuç alır, yok, yapmıyor.

Hele, Ağustos 2018 emperyalist ekonomi saldırısı, Trump’ın ‘ekonominizi yerle bir ederim’ tehditleri gündemlerinde hiç yok!..”

"Ortaya çıkacak NATO'cu darbenin de demokrasi adına alkışlanacağı bellidir"

Ardan Zentürk yazısını şöyle noktaladı:

“Demokrasi konusunda söyledikleri sıradan laflar, bu ülkede ‘demokrasi olmasın’ diyen mi var, CIA’ın STK’sı National Endowment for Democracy (NED) bu lafları çiğneyerek Mısır’da askeri darbe tezgahladı, geçiniz.

Arkadaş, bu ülkede demokratikleşme sürecini kim baltaladı? Siyasi otorite mi, yoksa, iktidar partisine kapatma davası açan, 27 Nisan 2007’de e-muhtıra veren GLADIO-A veya 17-25 Aralık 2013’ten 15 Temmuz 2016’ya sürekli darbeler gerçekleştiren GLADIO-B mi?

TÜSİAD, bu tarihin neresinde önce onu söyleyin bize…

1923 İzmir İktisat Kongresi’nden bu yana ‘milli burjuvazi’ oluşturmaya çalışıyoruz, nafile… İşte bu nedenle, günü geldiğinde anti-emperyalist mücadele bu ülkenin vatansever asgari ücretlisinin omuzlarına yıkılıyor.

Başkan, seni ‘soft-Saddam’ yapacaklar…

Belli ki, Erdoğan’ı Chavezleştirme programı bir tık yukarı alındı, artık ‘soft-Saddam’ yapma dönemidir. Neo-con/Siyonist lobi, içten dıştan yeni bir silahlı müdahaleyi planlıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Pence’in, S-400 meselesinde, ‘müttefiklerimizin doğudan silah almasına hareketsiz kalmayız’ lafı önemli işarettir.

Kati Piri hukuktaki FETÖ’cü temizliğini, ‘4 binden fazla hakim ve savcının işten atılması hukukun bağımsızlığı ve tarafsızlığına tehdit oluşturuyor’ diye yorumluyor, pes!..

31 Mart’a dönük bir beklentileri var, eğer olmazsa, çok yönlü bir saldırıyla karşılaşacağımız, sonuçta ortaya çıkacak NATO’cu darbenin de ‘demokrasi adına alkışlanacağı’ bellidir.

Göğüsleriz.”

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:25
  1. İzmir
  2. Bilecik
  3. Adnan Zentürk

YORUM YAZ

  • AydınAydın39 dk önce
    Onlar üçün birine darbe yaparlar. Ya bu halk dış güçlere, yabancı temsilciliklere, işbirlikçi hainlere darbe yapıp alayını ..tir ederse?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 54 dk önce
    15 Temmuz da, Ve Öncekilerinde Nasıl Başaramadılarsa, Yine Başaramayacaklar. Hiç Şüphesiz. Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • sukrusukru1 sa önce
    Sıkıyorsa denesinler.Onbeş temmuzdan öncede yorumlarda çok yazdık,Sakın böyle bir alçaklık yapmayın dedik dinlemediler.Ama iyikide yapmışlar,Halkta gerçek gücünü gördü ve gösterdi.250 şehidimiz bu vatanı yeniden kazanmamızı sağladı.Mekanları cennet olsun inşaallah.
  • misafirmisafir1 sa önce
    evelallah! bu ülkede senaryolar ve senaristler hic bitmez.. gülerek okuyorum bu tip senaryolari... cok eglenceli...
  • cemİLcemİL1 sa önce
    kim yapacak onu da yazsaydın aga. hulusi akar mı ? yaşar güler mi ? ümit dündar mı ? yoksa 15 temmuzdan sonra komuta kademsine getirdikleri balyozcu/ ergenekoncu paşalar mı ?
  • meçulmeçul1 sa önce
    herkese kurşunumuz yeter hainlere eceli gelen bağıırmaya başlarmış....

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