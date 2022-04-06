Gündeme bomba gibi düştü! Asgari ücrete yüzde 99 zam olacak

İşçi, memur ve emeklilerin yanı sıra, yasal olarak yılda bir kez artırılan asgari ücrete "ek zam" talebi, iktidar partisinde de tartışılıyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın AK Parti'de asgari ücrete ek zam konusunda konuşulanları aktardı.

AK Parti kulislerinde, asgari ücrete zam konusunda iki farklı yaklaşımın dile getirildiğine dikkat çekilen haberde "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret eden bir AK Parti yöneticisi, Temmuz ayında asgari ücrete zammın kaçınılmaz olacağını belirtip 'Biri diyebilir ki, her şey eskisi gibi olsun. Hayır, dengeler değişti, öyle olmayacak. Asgari ücret artışının üzerinden henüz üç ay geçmişken, biz şimdiden 'Temmuz'da zam olacak mı?'yı tartışıyoruz. Onun için, Cumhurbaşkanımızın çizdiğini çerçevede, bana göre yüzde 99 olacak. Çünkü normal bir süreç değil bu' dedi. AK Parti içinde bir kesim ise asgari ücrete ek zammın, hayat pahalılığına çözüm olmayacağı, tersine enflasyonu daha da tetikleyebileceği görüşünde" denildi.