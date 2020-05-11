GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





SPOR

1- Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumuyla ilgili karar almak üzere bir araya gelecek.

(14.00)





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