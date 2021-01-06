GÜNDEM / 6 Ocak 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından Rama onuruna resmi yemek verecek.

(Ankara/15.00/15.15/16.15/17.15/17.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından çevrim içi düzenlenen "Mehmet Akif İnan Ödülleri" törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneğinin düzenlediği "Güneş Zirvesi" programına iştirak edecek.

( Ankara/11.00 ) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Kongresi, Senato ve Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda başkanlık delege oylarının resmi sayımını yapacak.

(Washington)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı ve seçim sonuçlarının protesto edileceği miting düzenlenecek.

(Washington)

3- Suudi Arabistan ve Katar arasında sınırların açılması ile Körfez'de sağlanan uzlaşıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Doha)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlanacak.

(Sakarya/10.00)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'in 17. haftasına Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor, Trabzonspor-Göztepe, Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş-Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/Ankara/Trabzon/16.00/İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Misli.com 2. Lig gruplarında sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erecek. (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig'de 2 ve 3. Gruplarda 17. ve ilk devrenin son hafta karşılaşmalarının tamamı oynanacak; 4. Grup müsabakaları bir maç dışında yapılacak.

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Keravnos takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Afyon Belediye Yüntaş-Haliliye Belediyespor maçı yapılacak.

(Afyonkarahisar/14.00) (Fotoğraflı)

6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda Polonya ile karşılaşacak.

(Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

8- Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası Antalya Açık'ta elemeler tamamlanacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından geçen yıl 210 milyon 767 bin varil petrol aktı

- Ceyhan'daki deniz terminalinden geçen yıl en çok sevkiyat, 21 milyon 327 bin 877 varille nisan ayında gerçekleşti

- BOTAŞ International Genel Müdürü Nadim Ekiz:

- "(14 yılda) Yüklenen ham petrolün 3 milyar 570 milyon varili geçmesiyle enerji sektöründe Türkiye'nin uluslararası alandaki yüz akı olduk"

(Eren Bozkurt/Adana)

2- Emtia yatırımcısı 2020'de gümüşle kazandı

- Emtia piyasasında işlem gören 18 üründen 16'sı geçen yıl kazandırdı

- 2020'de yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 47,8 ile gümüş, en çok kaybettiren ise yüzde 22,8 ile Brent petrol oldu

- Analistler, Çin ile yaşanan ticaret savaşlarının hem ekonomileri hem de emtia fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirterek Joe Biden sonrası ilişkilerin yumuşamasıyla özellikle Çin'in alıcı olduğu emtia fiyatlarında yukarı yönlü bir trend izlenebileceğini kaydetti

- Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

- "Gümüş önemli ölçüde değer kazandı. Bundaki en önemli etken yüksek likidite, düşük faiz ve riskten kaçınmaydı"

- "Gümüşün yükselişine devam etmesi bekleniyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)





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