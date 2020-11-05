GÜNDEM / 5 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın vefat eden babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.37) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - TBMM'den

- Genel Kurulda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi-2020" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılacak.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD başkanlık seçimleri ve dünya genelinde yansımaları izleniyor.

(Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.



(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 14. yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlenecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR



1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta maçları yapılacak. I Grubu'nda bulunan Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımını konuk edecek.

(Sivas/20.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanan 3. eleme turu, 23 karşılaşmayla tamamlanacak.

- Günün maçlarında Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 3. Lig'den Artvin Hopaspor'la, Atakaş Hatayspor 2. Lig'den Şanlıurfaspor'la karşılaşacak; TFF 1. lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 3. Lig'den Muğlaspor'u, İstanbulspor, 2. Lig'den Elazığspor'u, Eskişehirspor, 3. Lig'den Cizrespor'u ve Akhisarspor da 2. Lig'den Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek.



(Malatya/18.00/Hatay/20.30/Samsun/13.00/İstanbul/Eskişehir/Manisa/15.30) (Fotoğraflı)



3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasından ertelenen Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta maçı yapılacak.



(Bingöl/13.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Bina Deprem Yönetmeliği "Deprem Tehlike Haritası" ile güncellenecek

- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:

- "e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları hizmeti, ülkemizin deprem tehlikesini kullanıcıların istediği konumdaki deprem yer hareketini beklenebilecek en büyük değerleriyle sunuyor"

- "Söz konusu hizmet, özellikle mühendislik yapısını tasarlayacak mühendislere projelendirmede, gerekli parametreleri sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla sunuluyor"

- "Deprem Tehlike Haritası kapsamında Bina Deprem Yönetmeliği çalışmalarında güncelleme çalışmaları başlatıldı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen başhekim, ağabeyi ve iki mesai arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

- Van'da 12 Ekim'de Kovid-19 testi pozitif çıkan ve iyileşerek göreve dönen Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastalara şifa olmaya çalışıyor

- Çelik:

- "Nefes darlığı ve öksürük şikayetim çok fazlaydı. Yedi gün hastanede yatmak zorunda kaldım. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, personelimizin ve sevenlerimizin desteği ve duasıyla bu hastalığı atlattım"

- "Yaklaşık 400 sağlık çalışanımız Kovid-19'a yakalandı. Çoğu sağlığına kavuştu, diğer arkadaşlarımızın tedavisi devam ediyor. Ağabeyim ile iki sağlık çalışanımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum"

(Emre Ilıkan/Van)

3- Yapay zeka, yok ettiğinden fazla iş fırsatı sunacak

- Dünya Ekonomik Forumu'na göre, 2025 yılına kadar yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olurken, 97 milyon yeni iş yaratılacak

- Veri analistleri, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, büyük veri uzmanları, dijital pazarlama ve strateji uzmanları, süreç otomasyon uzmanları, iş geliştirme profesyonelleri, dijital dönüşüm uzmanları, bilgi güvenlik uzmanları, yazılım ve uygulama geliştiriciler ve nesnelerin interneti uzmanları, 2025'e kadar en revaçtaki meslek grupları olacak

- 2025'e kadar muhtemelen iş sayısı düşecek ilk 10 meslek grubunda veri girişi görevlileri, idari ve yürütme sekreterleri, defter tutma görevlileri, muhasebeciler ve denetçiler, fabrika işçileri, iş hizmetleri, müşteri bilgilendirme ve müşteri hizmetleri çalışanları, genel ve operasyon müdürleri, mekanik ve makine tamircileri ve malzeme kaydı ve stok tutma memurları bulunuyor

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)









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