GÜNDEM / 29 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İkbal ile ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul edecek.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜVASAŞ tesislerinde, yerli ve milli kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan ilk yerli elektrikli trenin fabrika testlerini başlatacak.

(Sakarya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ile mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek, Çorum'da yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/21.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - AYM ve Yargıtay kararlarına göre "ByLock", tartışmasız FETÖ delili

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi:

- "ByLock iletişim sistemi, somut delillerle kanıtlandığı üzere, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacaktır"

- Yargıtay Ceza Genel Kurulu:

- "Failin bilerek ve isteyerek ByLock sunucusunda kayıtlı bir 'User-ID' aldığının belirlenmesi, ByLock sistemine dahil olup ancak bir örgüt üyesinin sahip olabileceği gizli haberleşme imkanına kavuştuğunun, dolayısıyla en azından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğunun kabulü için gerekli ve yeterli olacaktır"

- Anayasa Mahkemesi:

- "Anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan bir terör örgütüyle ilgili istihbarat çalışmaları sırasında rastlanan ByLock uygulamasına ilişkin verilerin, bu örgütle ilgili yürütülen soruşturma ve yargılamalarda maddi gerçeğe ulaşılmasına katkı sunması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır"

- "Derece mahkemelerince ByLock'a ilişkin tespit ve değerlendirmelerin olgusal temellerden yoksun olduğunu söylemek mümkün değildir"

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerine "Kargo İHA" için imzalar atıldı

- Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı SSB ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

- "Kargo İHA sisteminin 2021 içinde seri üretime geçmesini hedefliyoruz"

- "50 kilogram faydalı yük taşıyacak Kargo İHA, 1 saatlik uçuş süresiyle özellikle dağlık arazide iki nokta arasında, gerek kapalı kargo bölmesinde gerekse askıda yük taşıyarak kahraman Türk askerinin sahada ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağlayacak"

(Göksel Yıldırım/Ankara)





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