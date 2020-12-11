GÜNDEM / 11 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek CHP'li Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, 2019 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumu yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl 4. Forumu" düzenlenecek.



(Bişkek) (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'in 12. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- 34'üncü Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde genel tasnif finaliyle devam edilecek.

(Mersin/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Asgari ücretli kadın işçi milyonlarca çalışanın sesi olacak

- Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun beş kişilik işçi heyetinde bu yıl asgari ücretle çalışan engelli kadın bir işçiye de yer verdi

- Adalet Bakanlığında büro görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Özgül Yardımcı, milyonlarca asgari ücretlinin sorunlarını dile getirmek için pazarlık masasında olacak

- Özgül Yardımcı:

- "Yıllardır asgari ücretle çalışan biri olarak, tüm asgari ücretlilerin neler yaşadığını biliyorum. Asgari ücretli çalışanların bana güvenmelerini istiyorum"

- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:

- "Komisyonda sendikacı arkadaşlarımız asgari ücretin yetersiz olduğunu anlatıyor ama bunu yaşayan birinin anlatması bambaşka"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Kovid-19 pandemisi davranışsal bağımlılık riskini artırıyor

- Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk:

- "Pandemi nedeniyle daha çok evde vakit geçirilen bu süreçte can sıkıntısı, yapacak bir şey bulamama, problemleri nasıl çözeceğini bilememe, dürtüleri kontrol etmekte zorlanma gibi durumlar davranışsal bağımlılık riskini artırıyor"

- "Oyun, teknoloji, alışveriş gibi birçok türü bulunan davranışsal bağımlılıklarda kişi bir madde olmadan belirli bir davranışı gerçekleştirerek beynindeki ödül-haz mekanizmasını aktive ediyor ve zaman içinde bağımlılığı gelişiyor"

- "İnternet kullanımı, alışveriş ya da oyun oynama davranışı sosyal ve ekonomik alanlardaki işlevselliği bozmaya başladıysa kişinin mutlaka uzman desteği alması gerekiyor"

- "Ayrıca, bireylerin evde hareket etmeleri, farklı ilgi alanlarına yönelerek ekrandan uzak kalmanın yollarını aramaları ve kaygılarıyla başa çıkamadıklarında destek almaları, bağımlılıklardan korunmaları açısından önem taşıyor. Bu dönemde, teknolojik alet kullanımı sınırlanmalı, çeşitli hobiler edinilmeli"

(Elif Küçük/İstanbul)

3- Taşımacılık sektörü Kovid-19 sürecinde güçlendi

- Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras:

- "Tüm zorluklara rağmen taşımacılık sektörünün bu süreçte güçlendiğini ve daha iyiye doğru ilerlediğini söyleyebilirim"

- "Son yıllarda altyapısı güçlendirilen ve yeni eklenen kara yolları, deniz limanlarına yapılan yatırımlar, dünya standartlarında kurulan hava alanları devletimizin de lojistik sektörüne verdiği önemi ve ülkemizi global düzeyde önemli bir lojistik merkezi haline getirme isteğini gösteriyor"

- "Taşımacılık sektörüne ilginin artması, yoğunlaşan iş hacmi ve beraberinde ciro hedeflerinin hızla aşılması yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)













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