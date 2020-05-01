GÜNDEM / 1 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





GÜNCEL

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 81 ilde sendikalar Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamalarını online gerçekleştirecek. Türk-İş ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri, işçileri temsilen İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacak, hayatını kaybeden emekçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakılacak.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





ÖZEL HABER

1- Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı'na bir ayda 30 binden fazla başvuru

- Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığınca 30 Mart'ta uygulamaya konulan psikososyal destek hattına bugüne kadar 25 bin 769 vatandaş ve 5 bin 450 sağlık çalışanı olmak üzere 31 bin 210 başvuru yapıldı

- Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Dr. Esra Alataş:

- "Danışmanların yararlanması için hazırlanan Psikososyal Destek Hattı Çalışma Rehber içeriği, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ortak çalışmasının ürünüdür"

- Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahiloğulları:

- "Kovid-19 salgını gibi acil durumlarda ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinin yürütülmesi halk sağlığı için önem teşkil etmektedir"

- "İllerde psikososyal destek hizmeti veren 418 meslek elemanına, koronavirüsten korunma yolları, sağlık çalışanına destek, stresle başa çıkmanın yolları, vaka yönetimi ve online ruh sağlığı hizmetinin nasıl alınacağı konularında eğitimler verildi"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü: Kırıkkale

- MKEK ve Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde özel sektörün yatırımlarıyla dikkati çeken Kırıkkale, Türkiye'nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri olma hedefine yaklaşıyor

- Savunma sanayinin gelişmesi için Kırıkkale'de entegre bir silah sanayinin kurulması ilk kez İzmir İktisat Kongresi'nde ele alındı ve ardından birçok fabrika inşa edildi

- Kırıkkale'nin, ilerleyen aşamada kurulması planlanan roket üretim ve geliştirme tesisi, F-16 ve SİHA bomba gövde üretim ve dolum merkezi ile insansız kara araçlarının tasarım ve üretiminde savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor

(Mehmet Fatih Gökmen/Kırıkkale)

3- Mobilya sektörü yılın ikinci yarısından umutlu

- MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı:

- "İnşallah bayramdan sonra tam gaz, tam kapasite çalışırız. Gece gündüz çalışır bu açığı kapatırız. Yeter ki şu salgından bir kurtulalım. Gerekirse işletmelerimizi çift vardiya yapıp geceleri de çalışır, ihracatımızı yaparız"

- "Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatabiliriz. Kamu bankaları bu konuda esnafa ve KOBİ'lere çok yardımcı oluyor"

(Cem Şan/Bursa)

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