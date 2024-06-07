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Gündem Günde 3 milyon yolcu bu çileyi çekiyor! Erdoğan’a ders vereceğiz derken az kalsın canlarından oluyordu.
Gündem

Günde 3 milyon yolcu bu çileyi çekiyor! Erdoğan’a ders vereceğiz derken az kalsın canlarından oluyordu.

Yeniakit Publisher
2024-06-07 11:19:00 -

İBB metrolarındaki yoğunluk vatandaşı çileden çıkardı. Nefes almakta zorlanan yolcular şikayetçi olurken görünen tablo “Erdoğan’a ders vereceğiz derken az kalsın canımızdan oluyorduk” yorumunu getirdi.

İETT’nin yanan otobüsleri, İstanbul’daki aşırı trafik yoğunluğu ve Metrolardaki aşırı izdiham İstanbulluları bezdirdi. Özellikle havalandırmaları bozulan metrolar adeta insan sağlığıyla oynayacak seviyeye geldi. Bir yolcunun çektiği bu video görüntüleri gerçeği olduğu gibi ortaya koyuyor. Durumu gören vatandaşlar “Erdoğan’a ders vereceğiz derken canımızdan olacağız” yorumunu yaptılar.

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