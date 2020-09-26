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Aktüel GÜNCELLEME-Beylikdüzü'nde alışveriş merkezindeki yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME-Beylikdüzü'nde alışveriş merkezindeki yangın söndürüldü

Alışveriş merkezinin asansöründe mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:42:27 -
GÜNCELLEME-Beylikdüzü'nde alışveriş merkezindeki yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Ekipler, elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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