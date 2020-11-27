GÜNCELLEME 2- Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı DETAYLAR EKLENDİ
İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda bulunan atık yönetimi ve geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uzun çalışmaların ardından yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, tesisin içinde soğutma çalışması başlattı.