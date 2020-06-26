GÜNCELLEME 2 - Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ahmet Okal idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 14 M 0891 plakalı minibüs, Konya-Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Ufuk Demirtaş yönetimindeki 42 P 0171 dorse plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Okal, Fida, Mehmet, Medine ile Mehmet Okal ve Mehmet Kuş, yaşamını yitirdi.



Tır sürücüsü Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 11 yaralı, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 10 yaşındaki İbrahim Okal'ın da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.



Öte yandan, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatıyla tamamı Şanlıurfalı olduğu öğrenilen tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.

Kazanın ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Özkan, hastane yetkililerinden yaralıların durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastane bahçesinde bekleyen ölen ve yaralıların yakınlarıyla görüştü.

Bir süre yaralı yakınlarıyla sohbet eden Özkan, "Hekimlerimiz, kazazedeler için seferber oldu. Durumu takip ediyoruz. Cenazelerimiz de Yunak'ta. Onları beraber yolcu edeceğiz. Yetkili arkadaşlarımızın hepsi çalışıyor. Hepinize sabır diliyorum. Vefat edenlerin Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu acıyı el birliğiyle atlatacağız. Milletvekillerimiz bölgede. İçişleri Bakanımız da biraz önce arayarak bilgi aldı ve aynı şekilde geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadelerini kullandı.

Kazada yaralandıktan sonra Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan minibüstekilerden 4 aylık Nurcan bebek ile Hilal (11), Hülya (37), Merve (2) ve Derya Okal (1), tır sürücüsü sürücü Ufuk Demirtaş (36), yolcular Birsen (22) ile Zümra Demirtaş (1) ile ismi henüz öğrenilemeyen 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.