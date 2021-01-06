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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

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Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:18:40 -
GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de masa ve sandalye üreten bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde'de masa ve sandalye üreten bir fabrikada gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikanın bazı kısımları çöktü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikadaki yanan masa ve sandalyeler iş makinesiyle fabrika dışına çıkarılmaya çalışılıyor.

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