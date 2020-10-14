GÜNCELLEME 2 - Kartal'da sahte içkiden gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da sahte içkiden 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bir iş yerinden satın aldığı metil alkolle sahte içki yapıp içtikten sonra 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Anıl Orkun İ., Güngör G. ve Yavuz Ö'nün, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



3 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "olası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren iş yeri sahibi Güngör G, 20 yıldır tekel büfesi işlettiğini anlatarak, "Dezenfektan ürününü yüzey temizlemede kullanmak için satın almıştım. 20 gün önce şüphelilerden Anıl Orkun İ'den faturalı olarak 300 litre almıştım. 5-6 gün kadar satışını gerçekleştirdim. Toplamda 20 litre sattım. Kötü kokması nedeniyle geri kalanını iade ettim. Bir litresini 30 liraya satıyordum. Ben ürünü dezenfektan olarak satıyordum. Etil alkol olarak satmadım. Kesinlikle kimseye önermedim. Ben tekel ürünlerinin yanı sıra kolonya ve dezenfektan da satmaktayım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben kimseye sahte alkol yapımı konusunda teşvikte bulunmadım." şeklinde beyanda bulundu.

Dezenfektan ürününü üreten şirketin sahibi Anıl Orkun İ. ise, hakimlikteki sorgusunda, makine mühendisi olduğunu belirterek, "Kimyasal madde ve temizlik maddesi üretimine ilişkin herhangi bir eğitim almadım. Temmuz ayında kendi adıma şahıs şirketi kurdum ve dezenfektan ürünlerinin satışını yapıyorum. Ben ürünü yüzey temizleyicisi olarak sattım. Etil alkol olarak satmadım. Tekel bayisi, ürünü benden alkol bazlı dezenfektan olarak alıyor. Ben bu bayiye etil alkol amaçlı vermedim. Bundan ben sorumlu değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheli Yavuz Ö. ise, tekel büfesine arada giderek Güngör G'ye yardımcı olduğunu belirterek, "İş yerinde bandrollü tekel ürünleri ve sigara satışı yapılır. Etil alkol satma ruhsatı bulunmaktadır. Dezenfektan ürünü de rafta satılmaktaydı. Bu ürünün iş yeri sahibi tarafından neden alındığını bilmiyorum. Ben ürünü satın alıp kendi içkisini yapan kişilerin sonradan rahatsızlandıklarını duydum. Olayda benim kastım yoktur." şeklinde ifade verdi.

- İki kişi tutuklandı

Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden Güngör G. ile Anıl Orkun İ.'nin, insan sağlığı için tehlikeli olan dezenfektan ürününü, etil alkol adı altında içkide kullanmak üzere satın alan kişilere ölebileceklerini öngörmüş olmalarına rağmen satmak suretiyle "olası kastla öldürme" suçunun vücut bulma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.



Hakimlik, şüpheli Yavuz Ö'nün ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vererek, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına hükmetti.



- Olay



10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36), Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



Aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K. de zehirlenmiş, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.



Olayın ardından 3 zanlı gözaltına alınmıştı.



