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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:21:37 -
GÜNCELLEME 2 - Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta taksi durağında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köyiçi Meydanı'ndaki taksi durağında, Hastane Taksi Durağı ile Merkez Taksi Durağı çalışanları arasında, müşteri alma yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın pompalı tüfek ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesiyle 7 kişi yaralandı. Kavgada kullanılan pompalı tüfeğin olay yerine bırakıldığı görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, Avcılar Metin Kölük Devlet Hastanesi ve çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Hastane Taksi Durağı çalışanlarından Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane Taksi Durağı çalışanı Tahir Ç., Merkez Taksi Durağı çalışanları Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olayı öğrenerek Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine gelen yaralıların yakınları fenalık geçirdi.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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