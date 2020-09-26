  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 2 - Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Beykoz'da ormanlık alanda yangın

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:47:09 -
GÜNCELLEME 2 - Beykoz'da ormanlık alanda yangın

İSTANBUL (AA) - Beykoz'daki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Hisarı Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kavacık, Çengelköy ve Çavuşbaşı'ndan sevk edilen itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale etti.

Bölgeye gönderilen yangın söndürme helikopteri de havadan desteğini sürdürdü.

Öte yandan itfaiye araçlarının erişemediği bölgelerde yol açılması için alana iş makineleri de getirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki evlere sıçraması önlenen yangın, söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısı yaptı.

Çin'e flaş çağrı: İzin verin
Dünya

Çin'e flaş çağrı: İzin verin

İngiltere, Çin'in endişelere neden olan Uygur Türklerine yönelik tutumu sebebi ile Birleşmiş Milletlere Sincan Uygur Özerk Bölgesine sınırsı..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı