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Aktüel GÜNCELLEME- İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME- İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:29:03 -
GÜNCELLEME- İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir-Çeşme Otoyolu yakınındaki Belentepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Ormanlık alana yayılan ve otoyolun karşı tarafına sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale edildi.

Yangına müdahale sırasında otoyoldaki trafik bir süre durduruldu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.

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