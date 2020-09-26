GÜNCELLEME- İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir-Çeşme Otoyolu yakınındaki Belentepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Ormanlık alana yayılan ve otoyolun karşı tarafına sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale edildi.
Yangına müdahale sırasında otoyoldaki trafik bir süre durduruldu.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.