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Aktüel GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yakalanan iki uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yakalanan iki uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:51:14 -
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yakalanan iki uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda K.S'nin ikametinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddenin yanı sıra 16 sentetik ecza, ruhsatsız pompalı ve av tüfeği ile 11 fişek ele geçirdi.

Operasyonda, B.T. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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