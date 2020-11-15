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Aktüel GÜNCELLEME - Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Katar'a resmi ziyaret
Aktüel

GÜNCELLEME - Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Katar'a resmi ziyaret

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNE DAİR DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:02:04 -
GÜNCELLEME - Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Katar'a resmi ziyaret

DOHA (AA) - Resmi ziyaret için Katar'a gelen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Katar Emirlik Divanı'nın instagram hesabından, Said'in Al Sani tarafından karşılandığı ve ikilinin bir araya geldiği fotoğraflar paylaşıldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani ile Said'in görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve başta Libya meselesi ile Tunus'ta gerçekleşen Libya Diyalog Forumu olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Katar Emiri, Said'in ziyaretinin, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ise misafirperverliğinden ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ülkesine verdiği destekten ötürü Al Sani'ye teşekkür etti.

Said, Al Sani ile pek çok kez bir araya geldiklerini, bundan sonra da bu görüşmelerin devam etmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı'na Katar ziyaretinde Dışişleri ve Göçmenlik Bakanı Osman el-Cerendi, Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Muhammed Busaid ve Spor Bakanı Kemal Degiş'den oluşan bir heyet eşlik ediyor.

Katar Emiri Al Sani de şubat ayında Tunus'a bir ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanı Said'le ikili ilişkilerin güçlendirilmesi meselesini görüşmüştü.

Katar hala Körfez krizi nedeniyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın ekonomik ablukasına maruz kalıyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

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