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Aktüel GÜNCELLEME - Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılması için anlaşmaya varıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılması için anlaşmaya varıldı

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını belirtti BAKANIN KONUŞMASI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-05 00:35:59 -
GÜNCELLEME - Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılması için anlaşmaya varıldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Sabah, yaptığı televizyon konuşmasında, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

"Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı." ifadesini kullanan Kuveytli Bakan, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını vurguladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinin, bugünkü KİK zirvesinden çıkacak bildiriyi imzalayarak birliği sağlama konusunda istekli olduğunu ifade eden Sabah, bu bildirinin "kardeşlik ilişkilerinde parlak bir sayfanın başlangıcı" olacağını kaydetti.

41. KİK Zirvesi'nin üye ülke liderlerinin katılımıyla 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

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