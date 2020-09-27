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Aktüel GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

SÜRÜCÜLERİN İSİMLERİ VE ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-27 15:54:10 -
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Semih Kuş yönetimindeki 16 LMG 19 plakalı otomobil, kent merkezindeki Abide Alt Geçidi'nde refüjü aşıp karşı şeritte seyreden Salih Çiftçi (40) idaresindeki 63 VN 903 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlarda sıkışan sürücüler ile Şükrü Çiftçi (31) ve ismi öğrenilemeyen 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerlerden çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Salih ve Şükrü Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşımın aksadığı güzergahta trafik akışı araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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